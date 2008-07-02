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Сегодня резервный день централизованного тестирования

02 июля 2008 08:05
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В Белгосуниверситете ожидают около 2-х тысяч абитуриентов, в том числе и иногородних. Они будут сдавать экзамен по одному из 14-ти предметов. Напомним, что в нынешнем году правом сдачи одного из испытаний в резервный день могли воспользоваться те, кто набрал по русскому или белорусскому языкам 13 баллов и выше, по математике – 8 баллов и выше.

Также в этот день проходят тестирование те абитуриенты, которые по медицинским показаниям или другим уважительным причинам не могли пройти его в обычный день.
# общество

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