Сегодня резервный день централизованного тестирования

В Белгосуниверситете ожидают около 2-х тысяч абитуриентов, в том числе и иногородних. Они будут сдавать экзамен по одному из 14-ти предметов. Напомним, что в нынешнем году правом сдачи одного из испытаний в резервный день могли воспользоваться те, кто набрал по русскому или белорусскому языкам 13 баллов и выше, по математике – 8 баллов и выше.



Также в этот день проходят тестирование те абитуриенты, которые по медицинским показаниям или другим уважительным причинам не могли пройти его в обычный день.