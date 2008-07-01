"Золотые стрелы", "акации" и "звездопады" поднимутся в небо в День Независимости

Апафеозом Дня независимости станет акция "Споем гимн вместе" и праздничный салют. Точный сценарий пиротехнического шоу пока держится в строжайшем секрете. Пусковые установки уже с первого взгляда впечатляют – их 8 и на каждой по 240 снарядов. И заряжать их задача не из легких: сначала нужно распаковать фейерверки, потом разобраться в какое орудие их класть, а если что-то перепутать картинка салюта будет не полной. Управлять салютом намного проще, чем готовиться к нему. Для этого нужен совсем небольшой пульт, с предельно простой схемой работы. 3 июля ровно в 11 часов вечера, независимо от погоды, минское небо засверкает мирными огнями.