Комитет госконтроля не доволен санитарным состоянием детских оздоровительных лагерей Могилевщины

И судя по первым отчетам ревизоров многие из мест отдыха не только не идеальны, но и вовсе подлежат закрытию. В детских здравницах Могилевщины жарко не только от летнего солнышка, но и от споров персонала с сотрудниками госконтроля. Обветшалые корпуса так и бросаются в глаза в большинстве детских лагерей. Денег выделенных на ремонт не хватает.



Таких лагерей-призраков только возле Могилева около 10. В этом году детский смех здесь точно не зазвучит. А вот будет ли звучать во всех действующих здравницах вопрос открытый. Проверка только началась.