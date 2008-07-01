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Комитет госконтроля не доволен санитарным состоянием детских оздоровительных лагерей Могилевщины

01 июля 2008 16:41
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И судя по первым отчетам ревизоров многие из мест отдыха не только не идеальны, но и вовсе подлежат закрытию. В детских здравницах Могилевщины жарко не только от летнего солнышка, но и от споров персонала с сотрудниками госконтроля. Обветшалые корпуса так и бросаются в глаза в большинстве детских лагерей. Денег выделенных на ремонт не хватает.

Таких лагерей-призраков только возле Могилева около 10. В этом году детский смех здесь точно не зазвучит. А вот будет ли звучать во всех действующих здравницах вопрос открытый. Проверка только началась.
# общество # Комитет госконтроля

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