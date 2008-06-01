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Сегодня - Международный день защиты детей

01 июня 2008 14:44
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В Беларуси маленьких граждан более 2 миллионов. Это пятая часть населения республики. И в стране делается все для сохранения и укрепление семьи, создания условий для соблюдения прав детей, оказания им поддержки со стороны общества и государства. Действует значительное количество законодательных актов, направленных на защиту прав ребенка. В частности, Кодекс о браке и семье, законы - о правах ребенка, о госпособиях, о гарантиях по социальной защите сирот, об образовании лиц с особенностями психофизического развития.

Наша страна присоединилась и ко многим международным правовым актам. Среди них - Конвенция о правах ребенка, в соответствии с которой 1 июня и отмечается этот праздник.
# общество

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