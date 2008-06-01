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Мероприятия ко Дню защиты детей проходят по всей республике

01 июня 2008 14:20
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В Минске, в Центральном детском парке Горького, маленькие граждане страны отмечают свой праздник с большим размахом. Для них выступают известные эстрадные артисты. Организовано множество красочных выставок, подготовлены веселые сюрпризы.

Особенностью сегодняшнего праздника в столице стал необычный образ милиционеров. Для родителей были организованы консультационные кабинеты под открытым небом. Пока папы и мамы просвещались, их дети могли беспрепятственно исследовать милицейскую спецтехнику: броневики, машины и мотоциклы. А также научиться обращаться с недетским оружием.
# общество

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