В Беларуси повысят размер пособия по уходу за ребенком до 100 % бюджета прожиточного минимума

Такая мера предусмотрена президентской программой "Дети Беларуси". Напомним, с 1 января нынешнего года размер ежемесячного пособия увеличен до 80% бюджета прожиточного минимума. Выплата детских пособий - ключевой элемент государственной системы материальной поддержки семей. Действуют еще трудовые, налоговые, жилищные, медицинские и другие гарантии и льготы родителям и детям.



Своеобразный "отклик" на усиление господдержки семьи - повышение рождаемости в Беларуси. В январе-апреле нынешнего года в стране родилось почти 34 тысячи малышей. Это на 6,5 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.