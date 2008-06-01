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В Беларуси повысят размер пособия по уходу за ребенком до 100 % бюджета прожиточного минимума

01 июня 2008 14:30
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Такая мера предусмотрена президентской программой "Дети Беларуси". Напомним, с 1 января нынешнего года размер ежемесячного пособия увеличен до 80% бюджета прожиточного минимума. Выплата детских пособий - ключевой элемент государственной системы материальной поддержки семей. Действуют еще трудовые, налоговые, жилищные, медицинские и другие гарантии и льготы родителям и детям.

Своеобразный "отклик" на усиление господдержки семьи - повышение рождаемости в Беларуси. В январе-апреле нынешнего года в стране родилось почти 34 тысячи малышей. Это на 6,5 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
# общество

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