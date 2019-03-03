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Самые яркие моменты «Большого разговора с Президентом». Анонс программы «Неделя»

03 марта 2019 11:27
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Новости Беларуси. К эфиру готовится итоговая информационная программа «СТВ» «Неделя». Центральной темой станет «Большой разговор с Президентом».

Самые яркие моменты «Большого разговора с Президентом». Анонс программы «Неделя»-1

Самые яркие моменты общения Александра Лукашенко с журналистами, экспертами и чиновниками. Мнения аналитиков и реакция мирового медиапространства на громкие заявления, которые касались как внутренней, так и внешней политики страны – всё это в 19-30.

# Большой разговор с Президентом # общество # Фотофакт

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