Самоубийства на втором месте в списке причин смерти молодежи

Ежегодно почти 900 тыс. человек в мире добровольно сводят счеты с жизнью. Число попыток покончить с собой в 20 раз превосходит количество самоубийств.

За последние 50 лет число случаев самоубийств возросло на 60%. Эксперты ВОЗ подчеркивают, что самоубийство - это не только трагедия отдельного человека или отдельной семьи, но и серьезная проблема общественного здравоохранения, в особенности в Европе. В странах Европейского региона ВОЗ в возрастной группе от 15 до 35 лет самоубийства занимают второе место среди причин смерти после дорожно-транспортных происшествий.

ВОЗ считает, что основными причинами самоубийств являются бедность, безработица, страх перед наказанием, психические заболевания, страсти, пресыщенность жизнью и тяжелые заболевания.

Международные эксперты призвали государства разработать программы по предупреждению самоубийств. Они считают, что необходимо в первую очередь ограничить доступ к средствам самоубийств, таким как пестициды, лекарственные препараты, оружие. Большинство людей, пытающихся покончить с собой, не имеют твердого намерения умереть. Многие самоубийцы открыто предупреждают о своих намерениях. Поэтому ВОЗ призывает серьезно относиться ко всем угрозам такого характера, сообщает БЕЛТА.