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РПЦ отправила бесноватых прихожан к психологам

05 февраля 2010 09:32
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Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что процедуру изгнания бесов в ряде случаев можно заменить консультацией и последующим лечением у психолога.

Митрополит отметил, что иногда священнослужители направляют на так называемую процедуру «отчитки» людей, которые на самом деле нуждаются в профессиональной помощи. Так, Иларион рассказал о женщине, попросившей изгнать бесов из ее сына, потому что он «совсем перестал слушаться», сообщает РИА «Новости».
 
– Во многих случаях нужно привлекать психологов, – заявил представитель РПЦ.

При этом митрополит посетовал на недостаток в России психологов, которые руководствуются христианскими ценностями. По его словам, выходом из этой ситуации может стать воспитание специалистов в православных общинах.

РПЦ придерживается осторожного отношения к экзорцизму. Тем не менее, в некоторых монастырях такие обряды проводятся.

В других христианских конфессиях изгнание бесов признается действенным методом борьбы с одержимостью, а в католическом университете Athenaeum Pontificium Regina Apostolorum даже готовят священников-экзорцистов. Преодоление одержимости также известно в исламе, соответствующая процедура называется джинна.

Современная медицина считает одержимость частным случаем психического расстройства.

# общество

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