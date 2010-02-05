Водитель лесовоза пытался провезти крупную партию мобильников в исправительную колонию в Ивацевичах

Об этом сообщили в пресс-службе внутренних войск МВД Беларуси. Подъехавший к КПП лесовоз «Урал» был полностью пустым, что сразу насторожило дежурного.

Он решил тщательно обыскать транспортное средство. В правой двери кабины автомобиля было обнаружено 40 телефонов мобильной связи, 18 аккумуляторных батарей, 6 зарядных устройств и 3 гарнитуры (наушники). По данному факту проводится проверка.

Как отметили в пресс-службе, это самая крупная партия мобильных телефонов, которую изъяли в исправительных учреждениях за последнее время. Для сравнения: за весь 2009 год в пенитенциарных учреждениях изъято 97 сотовых телефонов, сообщает корреспонденту БЕЛТА.