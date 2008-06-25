Российские моряки, захваченного пиратами у берегов Сомали судна, освобождены

Новость пришла от команды другого судна, взятого в плен сомалийцами в минувшее воскресенье. По их информации пираты получили деньги из пока неизвестных источников и покинули судно. Экипаж сухогруза Амиа скан был захвачен морскими разбойниками в Аденском заливе в конце мая. Пираты требовали выкуп более миллиона долларов и угрожали убить пленных, если их попытаются освободить силой. Тогда российский МИД уговорил сомалийские власти удержаться от штурма.