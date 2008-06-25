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Российские моряки, захваченного пиратами у берегов Сомали судна, освобождены

25 июня 2008 10:47
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Новость пришла от команды другого судна, взятого в плен сомалийцами в минувшее воскресенье. По их информации пираты получили деньги из пока неизвестных источников и покинули судно. Экипаж сухогруза Амиа скан был захвачен морскими разбойниками в Аденском заливе в конце мая. Пираты требовали выкуп более миллиона долларов и угрожали убить пленных, если их попытаются освободить силой. Тогда российский МИД уговорил сомалийские власти удержаться от штурма.
# общество # Сомалийские пираты

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