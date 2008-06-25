В Минске открыли мемориальную доску Леониду Игнатьевичу Беде

Она была установлена на улице Янки Купалы. За время войны летчик-штурмовик, командир эскадрильи, а затем и помощник командира авиаполка совершил свыше двухсот боевых вылетов. Уничтожил большое количество живой силы и боевой техники противника. Леонид Беда – почетный гражданин города Лида. Его бронзовый бюст установлен и в Кустанае, на центральной площади города. А сегодня мемориальная доска в честь дважды Героя Советского Союза, генерала-лейтенанта авиации появилась и на доме, где жил знаменитый летчик.