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В Минске открыли мемориальную доску Леониду Игнатьевичу Беде

25 июня 2008 10:43
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Она была установлена на улице Янки Купалы. За время войны летчик-штурмовик, командир эскадрильи, а затем и помощник командира авиаполка совершил свыше двухсот боевых вылетов. Уничтожил большое количество живой силы и боевой техники противника. Леонид Беда – почетный гражданин города Лида. Его бронзовый бюст установлен и в Кустанае, на центральной площади города. А сегодня мемориальная доска в честь дважды Героя Советского Союза, генерала-лейтенанта авиации появилась и на доме, где жил знаменитый летчик.
# общество

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