Российские фигуристы Домнина и Шабалин своим танцем оскорбили аборигенов Австралии

Австралийские аборигены обвинили чемпионов мира по фигурному катанию в танцах на льду россиян Оксану Домнину и Максима Шабалина в оскорблении и плагиате их национальной идеи.

Три недели назад на чемпионате России в Санкт-Петербурге пара представила новую программу под названием «Танцы аборигенов». Фигуристы вышли на лед в необычных костюмах, символизирующих рисунки на теле аборигенов, и в боевой раскраске на лице, Максим выступил в роли вождя племени, Оксана — самого юного его члена.

«Это очень оскорбительно, — возмутился в интервью агентству Reuters консул колонии аборигенов штата Новый Южный Уэльс Сол Беллир. — Мы расцениваем это как воровство культуры аборигенов, это еще один пример эксплуатации коренного населения Австралии. Идея танца была украдена, они взяли ее без нашего разрешения и без консультаций с соответствующими танцевальными группами аборигенов Австралии».

Беллир заявил, что власти колонии напишут письмо протеста послу РФ в Австралии. «Этот танец может обидеть коренных жителей Австралии. В его основе — танцы, предназначенные только для мужчин или только для женщин, а это очень важно. Это не просто интеллектуальная собственность. Это прямое культурное воровство».

В настоящее время в Австралии проживают 460 тысяч аборигенов, что составляет примерно 2% от всего населения страны, отмечает NEWSru.com.