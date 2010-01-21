Жена Тайгера Вудса заставила его лечиться от сексуальной зависимости

Самый знаменитый гольфист планеты - миллиардер Тайгер Вудс - проходит курс лечения от сексуальной зависимости в реабилитационном центре города Хаттисбурга.

Тайгера длительное время считали примерным семьянином, однако недавно подтвердился факт его многочисленных измен супруге, шведской модели Элин Нордегрен, от которой у него есть сын и дочь. Спортсмен признал свою вину, но жена настояла на его лечении от болезненного пристрастия к сексу, угрожая в противном случае развестись и забрать детей, сообщает NEWSru.com.

По данным издания, в клинике пациенты находятся ежедневно с раннего утра до позднего вечера. Они проходят сеансы интенсивной групповой терапии и общаются с психологами индивидуально. Курс лечения рассчитан на 6 недель, в течение которых больным строжайше запрещено заниматься сексом и мастурбацией.

Недавно подобный курс прошел американский актер Дэвид Духовны. Сообщалось, что звезда «Секретных материалов» избавился от своей мании и отношения в его семье наладились.

Сексуальная зависимость считается одним из психических расстройств, при котором человек полностью поглощается желанием секса. Все остальные интересы в той или иной степени вытесняются из сознания, и больной стремится к многочисленным и частым половым контактам. В то же время распутное поведение не может насытить сексомана, а нервная система со временем может истощиться.