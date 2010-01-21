Эми Уайнхаус получила два года условно за пьяный дебош в театре

Суд городка Милтон-Кейнс вынес приговор 26-летней исполнительнице. Эми дали 2 года условно и обязали выплатить жертве 160 долларов за моральный ущерб.

Инцидент произошел с соул-дивой в середине декабря. По свидетельствам очевидцев, 19 декабря Уайнхаус пришла в театр на спектакль «Золушка». Будучи в состоянии алкогольного опьянения, певица своими комментариями мешала зрителям.

После чего она вышла из зала и попросила театрального администратора, 27-летнего Ричарда Паунда, проводить ее до туалета и купить ей в баре водки с колой. Менеджер отказался выполнять просьбу певицы, заметив, что она и так нетрезва, и предложил ей покинуть театр. В ответ Уайнхаус вцепилась Паунду в волосы и влепила ему пощечину, пишет NEWSru.com.

Через несколько дней после дебоша певица в сопровождении адвоката явилась в полицейский участок графства Бакингемшир и добровольно сдалась властям. Девушку формально подвергли процедуре ареста и предъявили обвинение, после чего отпустили под залог.