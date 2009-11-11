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Разрушено около 100 метров Великой Китайской стены

11 ноября 2009 17:42
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Китайское правительство начало расследование.

Золотодобывающая компания города Хух-Хото подозревается в том, что она прорубила в стене две дыры общей площадью 300 квадратных метра, сообщает ВВС.

Повреждения стены были обнаружены еще в сентябре и работы тогда были прекращены. Однако позднее они возобновились.

Речь идет о той части сооружения на территории автономного региона Внутренняя Монголия, которая была построена во времена правления династии Цинь (221 год до нашей эры – 207 год до нашей эры).

По мнению главы регионального бюро по культурным реликвиям господина Ван Дафаня, эти повреждения непоправимы.

# общество # происшествия

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