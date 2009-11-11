Работники ЖЭСов разберутся с нарушителями правил парковки во дворах

Призвать водителей к ответу требует Генпрокуратура.

Значительная часть автовладельцев предпочла охраняемым парковкам свободное пространство во дворах домов, а это помимо дороги и пешеходные тротуары, и зеленые зоны. Люди вынуждены фактически лавировать между машинами и подвергать свою жизнь риску. При этом особо опасные ситуации бывают утром, когда дети идут в школу, а жильцы домов на работу. По статистике каждое третье ДТП происходит именно на внутридворовых территориях. Проблемы возникают и для спецтранспорта.

Александр Лашин, заместитель генерального прокурора Республики Беларусь:

– Только по городу Минску за последнее время выявлено 58 фактов, когда автомобили МЧС не смогли своевременно приступить к тушению пожара из-за того, что близ домов и подъездов находились припаркованные автомобили, причем находились с нарушением правил дорожного движения.

Предполагается, что работники ЖЭСов будут помещать предупреждения на лобовые стекла неправильно припаркованных машин. При повторном нарушении информация о таком авто оперативно поступит работникам ГАИ для принятия соответствующих мер.