Распродажи в Минской области

В октябре в Минской области пройдут межрегиональные ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции, передает БелТА. Первая такая распродажа состоится 3 октября в Борисове, 10 октября в Молодечно, а 17 октября в Солигорске и Жодино.



На ярмарках можно будет купить дешевый картофель, капусту, свеклу, морковь, лук, яблоки, груши, тыкву, кабачки, редьку, баклажаны, томаты, огурцы, чеснок, клюкву, мед и многое другое, а также мясные и колбасные изделия, живую рыбу и другие продукты.



Кстати, кроме межрегиональных ярмарок, в каждом районе в выходные дни проходят свои распродажи.