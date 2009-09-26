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Распродажи в Минской области

26 сентября 2009 11:05
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В октябре в Минской области пройдут межрегиональные ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции, передает БелТА. Первая такая распродажа состоится 3 октября в Борисове, 10 октября в Молодечно, а 17 октября в Солигорске и Жодино.

На ярмарках можно будет купить дешевый картофель, капусту, свеклу, морковь, лук, яблоки, груши, тыкву, кабачки, редьку, баклажаны, томаты, огурцы, чеснок, клюкву, мед и многое другое, а также мясные и колбасные изделия, живую рыбу и другие продукты.

Кстати, кроме межрегиональных ярмарок, в каждом районе в выходные дни проходят свои распродажи.

# общество

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