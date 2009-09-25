Коммунальщиков ждет персональная ответственность за подготовку к отопительному сезону

Наспех подписанный паспорт готовности грозит служебным расследованием.

К слову, в столице все системы и коммуникации такие паспорта уже получили. На данный момент закончен ремонт и проведены испытания тепловых сетей. Продолжается утепление многоквартирных жилых домов. Стоит ли бояться жировок за такие услуги?

Анатолий Александрович недавно разменял двушку на пару однокомнатных квартир. Живет в одной из них и жировку в руках теперь держит уверенно. Квадратных метров меньше, зато коммунальные платежи на пенсии почти не отражаются.

В этом году еще и утеплиться удалось. Строители за окном сначала раздражали, зато теперь есть все надежды на комфортную зиму.

Столица утепляется ежегодно. И, что важно, модернизируется. К счетчикам воды все уже привыкли, хотя сначала их установка вызвала огромное количество разногласий. Сегодня очередь за энерго эффективными трубами и новыми отделочными материалами, которые уже прошли проверку на прочность этим летом.

- Те два ливня, которые прошли у нас в республике, стали хорошим экзаменом. Новые технологии и материалы, которые применялись, смогли выстоять, - рассказал начальник управления жилищного хозяйства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь Эдмунд Гришкевич.

Параллельно с качеством ремонта усилен и контроль. Сегодня наспех подписанный паспорт готовности грозит руководителю служебным расследованием. Что важно, такие новшества практически не отразились на потребителе. Расценки за коммунальные услуги неизменны еще с прошлого года.

- Если говорить об объеме платежей населения за стандартную двухкомнатную квартиру с тремя жильцами, то оплата услуг в летнее время – около 103 тысяч рублей. В зимний период – около 163 тысяч. Это составляет тридцать процентов от полной стоимости, - рассказал начальник управления коммунального хозяйства и энергетики Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь Анатолий Шагун.

15 октября – традиционный ориентир начала отопительного сезона. Однако фактически тепло в квартирах станет после того, как в течение 5 дней средняя температура не превысит восьми градусов.