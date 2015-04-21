Радоница: На кладбищах Минска 21 апреля – многолюдно

Новости Беларуси. У православных верующих сегодня, 21 апреля, Радоница. Это день поминовения усопших, который, по традиции, приходится на девятый день после Пасхи. В храмах прошли заупокойные богослужения, после которых принято ездить на кладбище, чтобы посетить могилы родных и близких. Верующие несут цветы, зажигают свечи, наводят порядок и вспоминают ушедших близких.

День поминовения или Пасха для усопших. На девятый день после праздника Светлого Христова Воскресенья на могилы приносят крашенный яйца, куличи и блины. Само слово Радоница обозначает радость. Этой радостью священнослужители призывают делиться и с умершими через молитвы.

Протоиерей Николай Суханович, священник:

Церковь после продолжительных праздничных дней, посвященных празднику Пасхе, собирают нас для того, чтобы мы все вместе вспомнили о том, что жизнь победила смерть. Христос, обращаясь к каждому из нас со страниц «Евангелие», говорит о том, что он и есть Бог мертвых, но и Бог живых.

Согласно традициям, с утра в празднично украшенном доме хозяйка готовит кушанья для поминания на кладбище. При чем количество блюд должно быть обязательно нечетным. Затем всей семье верующие идут в церковь, чтобы помолиться за своих усопших родственников. И только после – на кладбище.

Люди:

Можно просто прийти в храм, постоять, помолиться и вспомнить о тех днях, когда они были с нами.

Такая традиция. Мы всегда чтим память. Мы на год раза три-четыре приезжаем.

На некрополь верующие приходят с цветами, зажигают свечи, наводят порядок: убирают листья, красят. И просто вспоминают покойного.

Люди:

Привели в порядок могилки, неухоженную могилку рядом подправили.

Кроме того, любой желающий смог попросить священнослужителя совершить на могиле усопшего родственника, близкого заупокойную литию или панихиду.

На Московском кладбище сегодня тоже было многолюдно. Сотни белорусов несли цветы основателю легендарных «Песняров» – Владимиру Мулявину, долго молча стояли у памятника лучшему игроку в истории белорусского хоккея – Руслана Салея. И, кажется, вместе с девушкой на скамейке вспоминали великого виртуоза-скульптора Владимира Жбанова.

Люди:

Это был совершенно замечательный человек. Такой импульсивный, открытый, страстный.

Вообще, здесь столько людей знакомых, с которыми мы прожили жизнь, - художники, артисты. Вот Давидович, я ходила на спектакль. Станюта – любимая артистка.

Анастасия Бенедисюк, СТВ:

В Беларуси Радоница – традиционно выходной день. Поэтому возможностью навестить могилы усопших родных и близких воспользовались тысячи белорусов. К тому же, кроме свободного времени свободным, в плане передвижения, стало и пространство. К местам захоронений организованы дополнительные маршруты, как, впрочем, и парковки.

Так, от Богдановича до Кропоткина сегодня была закрыта улица Кульман. Благодаря этому в районе центрального входа на «Московское кладбище» появились десятки резервных мест для парковки. К тому же, в течение дня здесь была ограничена скорость до 40 километров в час.

Водитель:

Сегодня как-то достаточно не загружено, есть где стать. Милиция тут, нормально.

Вячеслав Гаврош, начальник отдела ГАИ Первомайского района Минска:

Проблем не было. ДТП серьёзных не было. Люди довольны, что есть возможность с маленького расстояния подойти.

Около Чижовского захоронения проезд разрешили только авто с пассажирами с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Все остальные водители смогли спокойно припарковаться на участке около центрального входа. А вот подъехать к самому большому кладбищу столицы и по территории, и по количеству захоронений можно было исключительно в одностороннем режиме.

К тому же, для удобства людей — сотни дополнительных автобусов. Причем работали они не по времени, а исключительно по наполняемости.

Александр Добыш, водитель:

Маршрутов много. Все организованно на высшем уровне. Пассажиры довольны. Уже четыре рейса во вторую смену. Еще, наверное, часа четыре будем ездить.

Кроме того, в эти дни белорусы смогли посетить кладбища в зоне радиационного отчуждения. Доступ открыт — въехать можно было без специальных пропусков. До 17 часов.

Священнослужители говорят, главное назначение праздника — это память. Пока мы помним, человек жив.