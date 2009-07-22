Работу аттракционов начнут лицензировать

МЧС Беларуси собирается ввести правила по регистрации и выдаче разрешений на эксплуатацию аттракционов.

Мера вынужденная: с каждым годом количество несчастных случаев из-за неисправности техники бьет рекорды. К примеру, только прошлым летом в Минске шесть человек, в том числе дети, едва не погибли из-за падения карусели в парке Челюскинцев. В парке Горького два года подряд останавливалось колесо обозрения, а в 2006 году на аттракционе в Новополоцке погиб 22-летний студент.

Теперь, перед выдачей лицензии комиссия госнадзора проверит не только технику, но и профпригодность обслуживающего персонала. Под особый контроль также возьмут проектную документацию, ведь у 30% белорусских аттракционов технические паспорта отсутствуют.

— Если не будет выполнен по аттракционам весь комплекс: диагностика, регламентные работы, работы по восстановлению некоторых узлов, расчетам и исследованиям по металлу — то здесь компромисса быть не может. Такие аттракционы не будут допущены к эксплуатации. После устранения всех выявленных дефектов, может решаться вопрос о их дальнейшей эксплуатации, —Виктор Боровский, начальник госпромнадзора Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.