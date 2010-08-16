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Пятый, самый высокий класс пожароопасности, объявлен в пяти районах Беларуси

16 августа 2010 12:10
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На особом контроле Брагинский, Костюковичский, Гомельский, Чечерский и Мстиславский районы.

За минувшие выходные в Беларуси ликвидировано свыше 30 пожаров в природных экосистемах. Большинство возгораний было в лесах и на торфяниках Брестской и Гомельской области. Во многих случаях причиной возгорания стало неосторожное обращение человека с огнем. Все очаги ликвидированы. Спасатели оценивают ситуацию как умеренную и она под контролем.

Аномальный плюс в ближайшие дни сохранится. Температура воздуха +35-39. Только местами возможны кратковременные дожди и грозы. Предупреждение о жаре синоптики передали во все регионы страны.

# общество # Погода

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