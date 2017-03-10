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Прямая линия с исполняющим обязанности первого заместителя Мингорисполкома пройдет 11 марта

10 марта 2017 20:36
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Новости Беларуси. Традиция прямых телефонных линий с жителями столицы продолжается.

11 марта на звонки минчан ответит исполняющий обязанности первого заместителя Мингорисполкома Виктор Лаптев.

 Возможность задать интересующие вопросы будет предоставлена с 09.00 до 12.00. Прямые линии работают в каждом районе города. В администрациях готовы компетентно ответить на вопросы минчан и решить проблемы, с которыми не удается разобраться самостоятельно, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Номера прямых телефонных линий вы можете посмотреть на видео выше.

# общество # Мингорисполком

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