Прямая линия с исполняющим обязанности первого заместителя Мингорисполкома пройдет 11 марта

Новости Беларуси. Традиция прямых телефонных линий с жителями столицы продолжается.

11 марта на звонки минчан ответит исполняющий обязанности первого заместителя Мингорисполкома Виктор Лаптев.

Возможность задать интересующие вопросы будет предоставлена с 09.00 до 12.00. Прямые линии работают в каждом районе города. В администрациях готовы компетентно ответить на вопросы минчан и решить проблемы, с которыми не удается разобраться самостоятельно, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.