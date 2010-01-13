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Проверено! Россияне за 10 лет стали ниже

13 января 2010 13:26
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Только за последние 10 лет россияне стали ниже на 1,5 см, а за минувшие 200 лет - на 10 см.

Профессор Валентин Сонькин - замдиректора Института возрастной физиологии РАО.
отметил, что эта тенденция началась не сегодня. В 80-е годы во всех развитых странах, не только в России, но и в США, Японии, а чуть позже и в Европе стали обращать внимание, что акселерация, о которой так много писалось и говорилось в течение особенно 60-70-х годов, замедлилась и даже и приостановилась.

- Но, к сожалению, никто не знает, почему акселерация началась и почему она сегодня так внезапно закончилась, иначе мы бы очень сильно продвинулись в понимании биологии человека, - сетует Валентин Сонькин, слова которого передают "Вести".

# общество

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