Проверено! Россияне за 10 лет стали ниже

Только за последние 10 лет россияне стали ниже на 1,5 см, а за минувшие 200 лет - на 10 см.

Профессор Валентин Сонькин - замдиректора Института возрастной физиологии РАО.

отметил, что эта тенденция началась не сегодня. В 80-е годы во всех развитых странах, не только в России, но и в США, Японии, а чуть позже и в Европе стали обращать внимание, что акселерация, о которой так много писалось и говорилось в течение особенно 60-70-х годов, замедлилась и даже и приостановилась.

- Но, к сожалению, никто не знает, почему акселерация началась и почему она сегодня так внезапно закончилась, иначе мы бы очень сильно продвинулись в понимании биологии человека, - сетует Валентин Сонькин, слова которого передают "Вести".