Митинг рабочих прямо у проходной завода “Сааба”

Тысячи сотрудников шведского "Сааба" на несколько часов покинули рабочие места.

Они выступают против планов американской корпорации "Дженерал Моторс" ликвидировать автоконцерн. Ожидается, что окончательное решение о возможном закрытии компании будет принято в конце января либо в феврале.

С этого года при продаже машин массой более трёх с половиной тонн, они обязаны уплатить подоходный налог.

С первого января от него освобождается только доход, полученный в течение года от продажи одного автомобиля не тяжелее трёх с половиной тонн, а число пассажирских мест не более восьми. Таким образом, все доходы от продажи остальных машин подлежат налогообложению.