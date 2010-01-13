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Митинг рабочих прямо у проходной завода “Сааба”

13 января 2010 13:05
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Тысячи сотрудников шведского "Сааба" на несколько часов покинули рабочие места.

Они выступают против планов американской корпорации "Дженерал Моторс" ликвидировать автоконцерн. Ожидается, что окончательное решение о возможном закрытии компании будет принято в конце января либо в феврале.

С этого года при продаже машин массой более трёх с половиной тонн, они обязаны уплатить подоходный налог.

С первого января от него освобождается только доход, полученный в течение года от продажи одного автомобиля не тяжелее трёх с половиной тонн, а число пассажирских мест не более восьми. Таким образом, все доходы от продажи остальных машин подлежат налогообложению.

# общество

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