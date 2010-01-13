Табачным, алкогольным компаниям и игорному бизнесу предлагают потратиться на социальную рекламу

В Беларуси утверждена Концепция развития рекламного рынка до 2014 года.

В целом документ направлен на повышение объёма и качества нашей рекламы, особенно - отечественных товаров, работ и услуг. Отдельное внимание - социальной рекламе. И здесь рассчитывают на помощь ведущих рекламных агентств и известных людей.



Ирина Наркевич, заместитель министра торговли Республики Беларусь:

Возможно, высокодоходный бизнес (табак, алкоголь, игорный бизнес) какую-то часть процента в виде какого-то спонсорства будет задействовать на социальную рекламу. Вредите здоровье нации? Подумайте, как это здоровье улучшить.