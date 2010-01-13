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Табачным, алкогольным компаниям и игорному бизнесу предлагают потратиться на социальную рекламу

13 января 2010 13:09
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В Беларуси утверждена Концепция развития рекламного рынка до 2014 года.

В целом документ направлен на повышение объёма и качества нашей рекламы, особенно - отечественных товаров, работ и услуг. Отдельное внимание - социальной рекламе. И здесь рассчитывают на помощь ведущих рекламных агентств и известных людей.

Ирина Наркевич, заместитель министра торговли Республики Беларусь:
Возможно, высокодоходный бизнес (табак, алкоголь, игорный бизнес) какую-то часть процента в виде какого-то спонсорства будет задействовать на социальную рекламу. Вредите здоровье нации? Подумайте, как это здоровье улучшить.

# общество

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