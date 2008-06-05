Подводятся итоги по факту падения воздушного шара в Минском районе

Белорусская транспортная прокуратура сегодня представит итоги проверки по этому делу. Свое заключение о техническом состоянии аэростата предоставят эксперты Департамента по авиации. 16 мая в районе деревни Семков-городок во время сильного порыва ветра из корзины аэростата выпали 8-летняя девочка и пилот воздушного шара. Через несколько минут корзина ударилась о землю, и в ней взорвались четыре баллона с бутан-пропаном. Родители девочки погибли, сама она и пилот получили черепно-мозговые травмы.