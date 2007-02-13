Осторожно! Тонкий лёд!

С начало года в Витебской области утонуло шесть человек. Двоих пострадавших ОСВОДовцам удалось спасти.

За 2006 год жертвами воды стали 196 человек. В основном риску подвержены любители зимней рыбалки. Северный регион их привлекает многочисленными реками и озёрами.

Как сообщил исполняющий обязанности председателя Витебской областной организации ОСВОД Александр Мясоедов, "основными жертвами сейчас являются рыбаки, которые выходят на неокрепший лёд, достаточно непрочный".

Тем временем, в ближайшие сутки атмосферный фронт с Западной Европы принесет во многие районы Беларуси снег. Наиболее интенсивные снегопады ожидаются в Гомельской области. По югу страны будут слабые туманы и гололед. Температура воздуха ночью до 15 градусов мороза, днем - от 2 до 8 градусов ниже нуля. По предварительным прогнозам синоптиков, ближе к выходным дням морозы в Беларуси усилятся.