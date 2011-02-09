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Защита от поводков. В Смолевичском районе запустят единственную в Беларуси передвижную насосную станцию мощностью 1 500 л.с.

09 февраля 2011 08:55
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Специальные учения в условия половодья пройдут сегодня в Смолевичском районе. На берегу Дубровского водохранилища появится автономный лагерь.

Здесь запустят уникальную, единственную в Беларуси передвижную насосную станцию, которая способна перекачивать полторы тысячи литров  в секунду. В мире аналогичной техники — единицы. Спасатели отработают различные приемы и способы аварийных работ. На берегу развернут и мобильный мед-пункт.

Грядущее похолодание может стабилизировать паводковую ситуацию в регионах. Сейчас наиболее сложная ситуация  на реке Западный Буг, где в зону подтопления попали Брест и Брестский район и в Житковичском районе Гомельской области. Здесь отмечены подтопления подворий, хозяйственных построек, подвалов. Все чрезвычайные ситуации отслеживают сотрудники МЧС и помогают населению в случае необходимости.

# общество

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