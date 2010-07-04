Прямой эфир

«Прогулки по старому городу» в Минске

04 июля 2010 17:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Такие прогулки смогли совершить все желающие 4 июля и насладиться камерной концертной программой из старинных романсов.

Здесь можно запросто присоединиться к дамам и их кавалерам в исторических костюмах, разгуливающим по улицам, заказать свой портрет художнику и полюбоваться фотоработами с изображением старого Минска. И такие прогулки обещают стать традицией выходного дня.

Александр Вавилов, режиссер праздника «Прогулки по старому городу»:
– Реконструкция музыкальной культуры в одно время, в один час, та культура, которая существовала в нашем городе на протяжении всего его существования. В городе компактно жили разных национальностей – и русские, и белорусы, и евреи, и татары. У каждого была своя культура, которая помогала другой чем-то обогащаться, развиваться. Мне кажется, тут можно говорить о том, что существовала минская музыкальная культура.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
04 июля 2010 17:45

Беларусь отметила День Независимости

04 июля 2010 14:07

В историко-культурном комплексе «Линия Сталина» реконструировали события 44-го

03 июля 2010 19:22

В День Независимости в Бресте открылся один из лучших в Европе картинговых стадионов, а по Гомелю проехали байкеры