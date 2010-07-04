«Прогулки по старому городу» в Минске

Такие прогулки смогли совершить все желающие 4 июля и насладиться камерной концертной программой из старинных романсов.

Здесь можно запросто присоединиться к дамам и их кавалерам в исторических костюмах, разгуливающим по улицам, заказать свой портрет художнику и полюбоваться фотоработами с изображением старого Минска. И такие прогулки обещают стать традицией выходного дня.

Александр Вавилов, режиссер праздника «Прогулки по старому городу»:

– Реконструкция музыкальной культуры в одно время, в один час, та культура, которая существовала в нашем городе на протяжении всего его существования. В городе компактно жили разных национальностей – и русские, и белорусы, и евреи, и татары. У каждого была своя культура, которая помогала другой чем-то обогащаться, развиваться. Мне кажется, тут можно говорить о том, что существовала минская музыкальная культура.