Беларусь отметила День Независимости

Кульминацией праздника стал гала-концерт республиканской общественно-культурной акции «Беларусь – это мы». У стеллы «Минск город-герой» собрались сотни тысяч минчан и гостей столицы.

Апофеозом праздничного действа стала республиканская акция «Споем гимн вместе». По традиции в ней принял участие и глава государства. С последними нотами гимна в небо взмыл красочный фейерверк. И даже проливной дождь не помешал празднику.

Главный праздник страны начался с самого утра и продолжился глубоко за полночь. Минск стал большой концертной площадкой. Но, так или иначе, все дороги вели в центр. Возле обелиска на проспекте победителей в 9 вечера начался гала-концерт. Еще засветло люди стекались сюда целыми семьями. И центр стал практически пешеходной зоной.

На сцену один за одним поднимались отечественные «звезды». Инна Афанасьева, Анна Шаркунова, Александр Солодуха, Ирина Дорофеева, Анатолий Ярмоленко, Ксения Ситник, группы «Палац», «Дрозды», «Песняры» и многие другие. Такого количества песен о родной стране не услышишь, пожалуй, ни на одном празднике. В этот день они звучат как-то по-особенному торжественно и трогательно.

На праздник, который отмечает вся страна, приехал и глава государства вместе с младшим сыном. Александр Лукашенко приветствовал собравшихся и сам окунулся в атмосферу народного гуляния.

День независимости – это праздник, который состоится при любой погоде. Несмотря на проливной дождь, который начался в середине концерта, люди не спешили уходить домой. Они просто открывали зонтики и спасались от дождя. Чтобы все-таки увидеть кульминацию праздника – яркий салют и спеть гимн всем вместе.

За эту ночь, говорят синоптики, выпала треть месячной нормы осадков. Но на проспекте победителей танцевали и пели под зонтами. Несмотря на дождь, в центре Минска было почти 300 тысяч человек. Каждый год праздник собирает людей, которые гордятся своей страной.

Это чувство, чувство гордости и единства, уж точно объединило собравшихся. И тех, кто слушал и тех, кто пел. Особенно, когда пели про то, что кому-то не дает покоя независимость белорусского государства.

Уже традицией стало в этот день петь гимн всей страной. Его исполняет не просто многотысячная толпа, а вся страна. Как только перед стелой появился символ независимой Беларуси грандиозный 75-метровый флаг, зазвучал гимн. Во всех уголках Беларуси подхватили национальную песню.

Ну и яркая вспышка праздничного дня – конечно же, красочный фейерверк. Зрелище, от которого не могут оторвать глаза ни взрослые, ни дети.

На этом праздник не закончился. Яркий фейерверк сменился яркими исполнителями. На сцене выступали и приглашенные звезды – Наталья Подольская, Алена Свиридова и группа «Челси».

Наталья Бреус, Алексей Мартиненок, Игорь Пучков, Александр Горощенко, Сергей Капустин, телекомпания СТВ.