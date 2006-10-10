Программное обеспечение решит проблему очередей

Время на прием одного клиента в Минском городском агентстве по государственной регистрации и земельному кадастру сократят вдвое - с 40 до 20 минут. Такую возможность дает новое программное обеспечение, установленное на предприятии.

Ежедневно агентство по государственной регистрации и земельному кадастру принимает около тысячи посетителей. Работает предприятие без выходных, но решить проблему очередей не удается - не хватает площадей. Заказать необходимые справки можно в службе <Одно окно> в администрациях районов. Однако этой возможностью пользуются немногие. Теперь предприятия могут подавать коллективные заявки за своих работников.

Недавно в агентстве установили новое программное обеспечение. Оно призвано сократить время, затрачиваемое на обслуживание одного клиента. Процесс наладки затянулся, а очереди выросли. В ближайшее время специалисты обещают решить проблему.