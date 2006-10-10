Белорусов посчитают

Впервые за 15 лет в столице зарегистрирован естественный прирост населения. И уже в 2009 году пройдет очередная перепись населения республики. На перепись населения, которую проведут с 14 по 24 октября, выделят более 20 млрд. белорусских рублей. В этот раз сделают упор на жилищные условия, миграцию и безработицу. Чтобы избежать огрехов с цифрами, увеличат количество работников органов государственной статистики. Активнее задействуют области. Репетицию переписи населения предполагают провести в будущем году.