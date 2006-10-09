Процесс создания и деятельности профсоюзов в Беларуси будет упрощен и дебюрократизирован

Президент страны Александр Лукашенко согласовал концепцию проекта нового Закона Республики Беларусь <О профессиональных союзах> и подписал Указ, касающийся вопросов государственной регистрации общественных объединений и их союзов.В частности, вводится новый вид профсоюзов, для которых не требуется наличие юридического адреса. Также устанавливается критерий представительности профсоюзов для взаимодействия с органами государственной власти по решению вопросов социально-экономического развития страны.