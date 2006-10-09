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Процесс создания и деятельности профсоюзов в Беларуси будет упрощен и дебюрократизирован

09 октября 2006 14:07
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Президент страны Александр Лукашенко согласовал концепцию проекта нового Закона Республики Беларусь <О профессиональных союзах> и подписал Указ, касающийся вопросов государственной регистрации общественных объединений и их союзов.В частности, вводится новый вид профсоюзов, для которых не требуется наличие юридического адреса. Также устанавливается критерий представительности профсоюзов для взаимодействия с органами государственной власти по решению вопросов социально-экономического развития страны.
# общество

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