Пирог для Книги рекордов Гиннесса

Греческие кулинары испекли 20-метровый пирог с яблоками, рассчитывая попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

Огромный слоеный пирог весом 333 кг был испечен в деревне Айя, которая располагается возле города Лариса в центральной части страны. На его изготовление потребовалось 5 часов и специально построенная для этого печь длиной 20 м и шириной 65 см. Пирог-гигант был приготовлен совместными усилиями нескольких десятков человек, в числе которых были кондитеры и добровольцы из местного населения.



Этот рекорд приурочен к осеннему празднику яблок, изобилием которых славится данная местность. Власти уже отправили заполненную заявку на внесение их чудо-пирога в Книгу рекордов Гиннесса и надеются на получение сертификата, сообщает БЕЛТА.