Проект «Чистая вода» обсудили в правительстве

Это глобальный проект и его реализация улучшит качество воды в больших городах и агрогородках.

Одна из основных задач программы, которая обойдется правительству в 3 трл. рублей, – на 100% обеспечить централизованным водоснабжением агрогородки. Это более миллиона человек. Планируется строительство сотен станций обезжелезивания и артезианских скважин.

С одной стороны, артезианская вода – это хорошо, а главное – чисто. Только преподнести ее тоже надо с умом. Ведь содержание в ней железа и кальция гораздо выше, чем в реке или озере. Поэтому сейчас и затеяли массовую стройку станций обезжелезивания. Через два года в столице всего их будет пять.

Анатолий Черноморец, заместитель начальника производства КУП «Минскводоканал»:

Проблема превышения железа будет снята практически на 100 % за счет этих четырех и еще строящихся станций обезжелезивания.

А вот комплексный подход к проблеме прозвучал 21 сентября в правительстве. На «Чистую воду», так называется программа, переведут весь город. Определили и пятилетний срок. К этому времени будет готова и инфраструктура для подземных источников.

Владимир Белохвостов, министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

До 2016 года предполагается направить 312 млрд. рублей. Для Минска это очень значимое мероприятие. Наконец-то и город Минск будет пить воду из артезианских скважин.

Артезианскую воду пьют не только в больших городах. Поэтому в целом программа несет сельскую направленность. В ближайшие годы построят сотни станций. Каменецкая добывает воду из двухсотметровой скважины. Сразу будет и очищать, и обезжелезивать. Четыре отечественных фильтра за сутки смогут обеспечить райцентр водой в полном объеме.

Алексей Караченцев, мастер участка водопровода г. Каменец:

Экономия по электричеству будет за счет непостоянной работы насосов. В зависимости от потребности города в воде, расхода населением.

Сэкономить планируют и на транспорте. Если раньше пробы воды возили в санстанцию, то теперь прямо на месте есть сразу три лаборатории. Где можно опознать и железо, и кальций, и прочих творцов осадка на чайнике.

Несмотря даже на накипь в чайнике нам уже сейчас, что называется, грех жаловаться. Согласно рейтингу ООН, Беларусь одна из немногих, точнее 34 стран мира, где люди имеют стопроцентный доступ к улучшенным источникам воды.

Алексей Мартиненок, Владимир Новиков, телекомпания СТВ.