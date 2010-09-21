Белорусские школьники будут изучать иностранные языки по новой системе

Учителя не только познакомят с зарубежной лексикой и грамматикой, но, в первую очередь, научат общаться.

На уроках иностранного языка классы теперь разделили на три группы. В школах его изучают три раза в неделю, в гимназиях и лицеях — пять.

К слову, через два года экзамен по иностранному языку для 11-классников станет обязательным.

Казимир Фарино, заместитель министра образования Республики Беларусь:

У нас единые учебные планы, с 3 по 11 класс, независимо от типа и вида учреждения образования. Глубина их освоения разная, но программы едины. Дефицита кадров практически нет: было несколько обращений, в основном из сельских регионов, которые были оперативно решены.