В Гомельской области благодаря банке кофе удалось поймать организованную группу налетчиков

За 9 месяцев трое молодых парней совершили полтора десятка краж, а попались, как это часто случается, на досадной ошибке.

Участники криминального трио похищали выручку из касс сельских магазинов, не отказывались даже от продуктов. Работали в перчатках, практически не оставляя следов на месте преступления.

Дмитрий Татаринов, заместитель начальника отдела уголовного розыска Жлобинского РОВД:

Данные кражи характеризовались крупным ущербом. Преступники выносили из магазина товары и материальные ценности примерно на 10-12 миллионов. Отрабатывались различные версии, в том числе и совершение преступления преступниками-гастролерами.

Правоохранители отрабатывали все возможные версии. Но воры попались на собственной ошибке. Незапланированное хищение среди бела дня стало для них последним.

Екатерина Хамусько заведующая отделом продуктового магазина:

Один парень воспользовался тем, что продавец вышла за товаром и открыл кассу и похитил крупную сумму денег. Второй схватил банку кофе.

Работники магазина попытались догнать воришек и заметили подъезд, в котором скрылись преступники. Об этом сообщили в милицию. В подъезде была найдена та самая банка кофе. По отпечаткам пальцев личность вора установили в считанные часы.

Организатором преступной группы оказался 22-двухлетний ранее судимый житель Жлобина. Его подельники — такие же молодые парни, правда, до этого не привлекались. Украденное они делили между собой и продавали на рынках. Общая сумма ущерба только по шести преступным эпизодам составила свыше 50 миллионов рублей. Теперь жлобинским нарушителям закона грозит до 7 лет лишения свободы.

Александр Добриян, Виталий Распопов, телекомпания СТВ, Гомельская область.