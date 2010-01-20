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Призерами республиканской олимпиады стали более 40 % школьников

20 января 2010 09:15
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В Беларуси подведены итоги третьего этапа республиканской олимпиады по учебным предметам

Эти испытания прошли около 8 тысяч умников и умниц из всех областей и Минска. Призерами стали более 40 % школьников. Они получили дипломы первой, второй и третьей степеней.

Республиканская олимпиада – это, по сути, начало вступительной кампании: в ВУЗы и ССУЗы победители зачисляются без вступительных экзаменов. Как отметили в Минобразования, талантливые белорусские школьники с завидным постоянством завоевывают награды и на международных олимпиадах. Так, в 2008 году они привезли на родину 24 медали – три золотых, 12 серебряных и девять бронзовых.

# общество # Образование

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