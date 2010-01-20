Фото. Немецкий интернет-мошенник скрывался от Интерпола в Беларуси

Беларусь экстрадировала в Германию мошенника. У себя на родине 44-летний мужчина похитил через интернет-аукцион осенью 2007 года более 100 тысяч евро.

В международный розыск злоумышленника объявили в 2008-м. Задержали его на территории Беларуси в сентябре прошлого года сотрудники Мозырского РОВД. До решения вопроса об экстрадиции гражданин Германии находился под стражей. И 19 января белорусское бюро Интерпола отправило его из Национального аэропорта на родину.

Ольга Бескоровайная, оперуполномоченный по особо важным делам НЦБ Интерпола в Республике Беларусь:

Генеральная прокуратура Республики Беларусь удовлетворила просьбу министерства юстиции ФРГ о выдаче разыскиваемого для привлечения к уголовной ответственности. В соответствии с уголовным кодексом ФРГ максимальная санкция за данное преступление составляет 10 лет лишения свободы.

Как отметили в Генпрокуратуре, всего в минувшем году на белорусской территории были задержаны 16 граждан других государств, объявленных в розыск по линии Интерпола.