В столице названы лучшие профессионалы

Награждение победителей конкурса "Минский мастер - 2007" прошло в Республиканском дворце культуры профсоюзов.

За звание боролись более 700 претендентов. Награды удостоились лишь 31. Конкурс "Минский мастер" в белорусской столице уже стал традицией. В этом году он проводился в четвертый раз. За звание лучших боролись двенадцать тысяч специалистов. До финала дошли лишь семьсот пятьдесят конкурсантов. Тридцать один претендент заслужил звание настоящих мастеров своего дела.

На путевку в нынешнее соревнование претендовали 56 профессий Выбрали только 30 самых важных и нужных для городского хозяйства. Специалисты учреждений здравоохранения соревновались в нескольких номинациях. Однако считают ,что перечень их нужно расширять еще.

Дело мастера боится. Продавец продовольственных товаров Людмила Жечко в конкурсе участвовала впервые. Говорит, получить такую высокую оценку своей работы не рассчитывала. Однако награде рада. Секрет успеха, считает она, не только в профессиональном мастерстве, но и в желании принести радость и пользу людям.

Воспитывать уважение к человеку труда, поднять престиж рабочих профессий - вот смысл подобного конкурса. Мастеров своего дела председатель Мингорисполкома Михаил Павлов отныне знает в лицо. Цветы и дипломы вручал лично. Глава городского руководства отметил: "Минск встречает 940-летний юбилей в расцвете, с хорошей динамикой и результатами И в этих успехах несомненно есть вклад тех, кого сегодня чествовали на сцене Республиканского Дворца культуры профсоюзов."

