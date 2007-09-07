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В столице названы лучшие профессионалы

07 сентября 2007 17:48
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Награждение победителей конкурса "Минский мастер - 2007" прошло в Республиканском дворце культуры профсоюзов.

За  звание боролись более 700 претендентов. Награды удостоились  лишь  31. Конкурс "Минский мастер" в белорусской столице уже стал  традицией. В этом году  он проводился в четвертый раз. За звание лучших  боролись  двенадцать тысяч специалистов. До финала  дошли  лишь семьсот  пятьдесят конкурсантов. Тридцать один  претендент заслужил звание настоящих  мастеров своего дела.

На путевку в  нынешнее  соревнование претендовали  56  профессий  Выбрали   только 30 самых важных  и нужных для городского хозяйства. Специалисты учреждений здравоохранения    соревновались  в нескольких номинациях. Однако считают ,что   перечень их  нужно расширять еще.

Дело мастера боится. Продавец продовольственных товаров Людмила Жечко в конкурсе участвовала впервые. Говорит, получить такую высокую оценку своей работы  не рассчитывала. Однако награде рада. Секрет успеха, считает она, не только в профессиональном мастерстве, но и в  желании принести радость  и пользу людям.

Воспитывать уважение к человеку труда, поднять престиж рабочих  профессий - вот смысл подобного конкурса. Мастеров  своего дела председатель Мингорисполкома  Михаил Павлов  отныне знает в лицо. Цветы и  дипломы  вручал  лично.  Глава  городского руководства отметил: "Минск встречает 940-летний юбилей в  расцвете, с хорошей динамикой и результатами И в этих  успехах несомненно есть  вклад тех, кого сегодня чествовали на сцене  Республиканского Дворца  культуры  профсоюзов."

# общество

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