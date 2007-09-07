Осторожно злая собака

В Борисовском районе собака напала на пятилетнего ребенка. По свидетельству очевидцев - немецкая овчарка набросилась на мальчика со спины и серьезно повредила голову. Бабушка, сопровождавшая малыша, тут же вызвала скорую помощь. Никто не смог пояснить, почему же собака, постоянно находившаяся в вольере, на этот раз осталась на улице без присмотра. Для оказания врачебной помощи, ребенка доставили в столичный центр детской хирургии. Сейчас состояние мальчика удовлетворительное, а вот собакой занялись ветеринары. В этом году, по сравнению с предыдущим, число случаев бешенства животных уменьшилось почти в 2 раза. Не зарегистрировано ни одного факта заражения опасной инфекцией человека. И все же медики по-прежнему призывают соблюдать меры предосторожности и с дикими, и с домашними животными. Врачи-эпидемиологи отмечают особую опасность распространения инфекции в стадах сельхозпредприятий. Число фактов заражения бешенством среди здесь неуклонно растет.