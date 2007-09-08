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Праздничные мероприятия развернулись во всей районах столицы

08 сентября 2007 14:00
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Во Фрунзенском массовые гуляния проходят более чем на 10 площадках.

На главной из них торжества начались с театрализованного живого панно. После каждый желающий смог найти себе развлечение по душе.
Любителей музыки привлекла разнообразная концертная программа, поклонников спорта - соревнования по поднятию гири, перетягиванию каната и шахматам.
Не забыли и о самых маленьких и самых старших жителях района. Здесь для них и аттракционы, и выездной зоопарк, и даже персональные чествования. А  конкуренцию общегородскому конкурсу "Мисс Минск" составят красавицы в состязании на самую длинную косу.

# общество

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