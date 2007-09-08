Минск танцует и поет!

"Город мастеров" расположился в Троицком предместье.

Все - от простых глиняных горшков до оригинальных деревянных украшений. Свои изделия здесь представили лучшие белорусские умельцы.

Здесь можно не только приобрести изделия и поделки, но и посмотреть, как они создаются, а также пообщаться с мастерами.

Аэропорт Минск-1 собирает столичную молодежь.

Прямо на летном поле начался праздник "Минск молодой".

В течение дня пройдут конкурсы и соревнования по экстремальным видам спорта: велотриалу, стритболу, скейтбордингу. Молодежь сможет проверить свои таланты на конкурсе "Минуты славы". Трое победителей удостоятся чести выступать в вечернем гала-концерте. Много зрителей собрали выступления команд по велотриалу и стритболу. Зрители активно принимают в конкурсах по гиревому спорту, армрестлингу и метанию дротиков.

А вечером здесь пройдут выступления звезд белорусской и российской эстрады. Вести программу будут ведущие ди-джеи Беларуси и России.





Около 300 рыцарей в доспехах и латах сегодня сражаются на мечах в самом центре столицы. У стелы "Минск - город-герой" - настоящий островок Средневековья.

Здесь можно увидеть конных рыцарей, лучников и даже импровизированный штурм замка. Атмосфера праздника воспроизведена с максимальной точностью. Поздравить Минск приехали рыцари из разных городов Беларуси, Украины и России. Историческое действо продлятся и завтра.





Шумно и многолюдно в столичном парке Горького. Здесь работают 16 площадок. Концерты, спортивные игры, а также город мастеров.

Минчане и гости столицы могут не только посмотреть, но и сами поучаствовать в шоу. По приблизительным подсчетам, парк Горького посетят около 20 тысяч минчан и гостей праздничного города.

Лужайка на проспекте Победителей столицы сейчас больше напоминает выставку работ передвижников.

Двести ребят из школ с художественным уклоном и Белорусского государственного колледжа искусств рисуют родной город. Самому младшему художнику - 10 лет, самому старшему - 16. Пока ребята лишь набрасывают эскизы с видами Минска, завершат произведения позже. В октябре на художественном конкурсе будут отобраны лучшие из работ.

Традиционно во время празднования Дня города в столице разворачивается обширная спортивная панорама. Сегодня в каждом из девяти районов Минска пройдут физкультурно-массовые мероприятия. Но, пожалуй, самое яркое событие - "Минский международный марафон" - у Дворца спорта.

Здесь проходят показательные выступления юных борцов. Украшение праздника - спортивные танцы. Программу продолжат юные наездники, а также спортсмены на байдарках и каноэ.

Минский международный марафон стал, пожалуй, самым ярким физкультурно-массовым мероприятием. В нем участвовали студенты, школьники и ветераны. Самые сильные бегуны, по большей части спортсмены стартовали от Кургана Славы, а финишировали у стелы "Минск - город-герой".



А кульминацией праздника станет грандиозный огненный спектакль у стелы "Минск - город-герой". Ровно в 22.00 пиротехники обещают невероятное зрелище. Огромный ассортимент салютных зарядов, различных по форме и цветовой гамме. Сюрпризом станет то, что 20-минутная огненная феерия пройдет под музыкальное сопровождение, и в ней авторы идеи попытаются рассказать историю города, со дня основания до сегодняшнего дня.