Прямой эфир

Беларусь в полной мере ощутила дыхание севера

05 января 2008 18:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Две тысячи тонн арктического дизтоплива поставят в страну на случай большего похолодания. Уже получена часть горючего, которое выдерживает 35-градусные морозы. В ближайшие дни поступят еще 500 тонн, которое не замерзает даже при минус 55-ти. Эти нефтепродукты поступят на хранение. Пока необходимости в применении арктического топлива в Беларуси нет. Нефтеперерабатывающие заводы республики еще с середины октября перешли на производство зимнего дизельного топлива. 
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
05 января 2008 18:52

5 января - день работников социальной защиты

04 января 2008 17:44

В Беларусь пришли морозы

04 января 2008 17:43

Дата-штампы будут отменены