Беларусь в полной мере ощутила дыхание севера

Две тысячи тонн арктического дизтоплива поставят в страну на случай большего похолодания. Уже получена часть горючего, которое выдерживает 35-градусные морозы. В ближайшие дни поступят еще 500 тонн, которое не замерзает даже при минус 55-ти. Эти нефтепродукты поступят на хранение. Пока необходимости в применении арктического топлива в Беларуси нет. Нефтеперерабатывающие заводы республики еще с середины октября перешли на производство зимнего дизельного топлива.