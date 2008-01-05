В Москве простились с Александром Абдуловым

5 января в храме Рождества Пресвятой Богородицы прошла поминальная служба. А в родном театре актера <Ленкоме> - гражданская панихида.

Несмотря на морозную погоду, отдать дань памяти любимому артисту пришли тысячи людей. Среди них и коллеги, и поклонники творчества Александра Абдулова.

Художественный руководитель театра <Ленком> Марк Захаров: <...он был великим русским артистом. Он подарил людям незабываемые эмоции, впечатления, которые помогают нам жить, помогают нам бороться, верить в Бога и верить в торжество разума и справедливости...>.

Народный артист СССР Леонид Броневой: <...Саша, нам остается горевать по тебе, во-вторых, любить тебя. А самое главное, конечно, никогда тебя, Сашенька, не забывать...>.

Александр Абдулов, которому врачи поставили диагноз рак легких, скончался в четверг. Ему было 54 года. Похороны прошли на Ваганьковском кладбище.