Китайские рабочие поселились в общественном туалете

Десять человек на протяжении нескольких месяцев проживают в помещении общественного туалета в китайском городе Ханьчжоу. Представители местных властей уже заявили, что самовольный захват здания, не предназначенного для жилья, является противозаконным.

По данным местных СМИ, рабочие, приехавшие в Ханьчжоу на заработки из сельской местности, заняли помещение туалета, поскольку не могли позволить себе снять жилье. Рабочие поставили в туалете кровать и приспособления для приготовления пищи. Личные вещи они хранят в кабинках.

В беседе с журналистами мигранты заявили, что привыкли к постоянному неприятному запаху. Один из мужчин пожаловался на то, что в туалете живут мыши, а другая женщина сказала, что посетители туалета постоянно воруют ее кастрюли и сковородки.

Местные жители с пониманием относятся к тому, что рабочие поселились в туалете, и по большей части избегают использования кабинок по назначению, пишет Lenta.ru.