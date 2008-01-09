Пособия для молодых матерей

Более 16 миллиардов рублей из бюджета столицы планируется в этом году направить на выплату пособий по уходу за ребенком до года.

Об этом сегодня заявили в Мингорисполкоме, комментируя мероприятия по социальной помощи отдельным категориям граждан, одобренные в конце прошлого года сессией Мингорсовета.

Сейчас принятый документ проходит согласование в Министерстве юстиции страны. Ожидается, что в целом на предоставление социальных пособий будет выделено 25 миллиардов рублей. И правом на их получение воспользуются 44 тысячи минчан.



Таким образом, городские власти наряду с государственной адресной помощью сами продолжат оказывать поддержку наиболее незащищенным слоям минчан. В частности, в Минске многодетные матери в этом году получат бесплатный годовой билет на проезд в общественном транспорте.