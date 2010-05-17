Популярность YouTube удвоилась за полгода

В популярном видеохостинге YouTube установлен новый рекорд по количеству просмотров видеороликов.

В мае количество ежедневно воспроизводимых роликов превысило два миллиарда, сообщается в официальном блоге сервиса.

YouTube раскрыл это число в записи, приуроченной к празднованию пятилетней годовщины с момента запуска ресурса. Сообщается, что данное количество просмотров вдвое превышает аудиторию трех крупнейших телевизионных каналов США в прайм-тайм. Когда именно была преодолена планка в два миллиарда просмотров, неизвестно.

Еще одним элементом празднования юбилея видеохостинга стало открытие канала «Пять лет YouTube», где размещены ролики со всего мира. В этих роликах рассказывается о том, как видеохостинг изменил жизнь пользователей.

В октябре 2009 года сообщалось, что количество ежедневно просматриваемых роликов на сервисе превысило один миллиард. Таким образом, этот показатель удвоился немногим более чем за семь месяцев, сообщает Lenta.ru.