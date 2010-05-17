В Великобритании побит рекорд выигрыша в лотерею

Как отмечает издание, победитель, который пока не явился за выигрышем, стал в два раза богаче исполнителя роли Гарри Поттера 20-летнего актера Дэниэла Рэдклиффа и в восемь раз богаче британской певицы и телеведущей Шерил Коул.
Теперь владелец купленного в Великобритании выигрышного билета европейской лотереи EuroMillions занимает 789-ю строчку в списке самых богатых людей страны по версии издания The Times.
Предыдущий британский лотерейный рекорд принадлежит семейной паре из графства Глостершир — в феврале 2010 года Найджел и Джюстина Пэйдж выиграли в EuroMillions 56,5 миллиона фунтов, сообщает Lenta.ru.