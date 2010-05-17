В Великобритании побит рекорд выигрыша в лотерею

В Великобритании разыгран крупнейший джекпот за всю историю лотерей в этой стране — выигрышный билет EuroMillions принес его обладателю 84 миллиона 451 тысячу 320 фунтов и 60 пенсов.

Как отмечает издание, победитель, который пока не явился за выигрышем, стал в два раза богаче исполнителя роли Гарри Поттера 20-летнего актера Дэниэла Рэдклиффа и в восемь раз богаче британской певицы и телеведущей Шерил Коул.

Теперь владелец купленного в Великобритании выигрышного билета европейской лотереи EuroMillions занимает 789-ю строчку в списке самых богатых людей страны по версии издания The Times.

Предыдущий британский лотерейный рекорд принадлежит семейной паре из графства Глостершир — в феврале 2010 года Найджел и Джюстина Пэйдж выиграли в EuroMillions 56,5 миллиона фунтов, сообщает Lenta.ru.